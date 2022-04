Un sportiv leton și-a schimbat numele de familie din cauza războiului din Ucraina: „Nu vreau să sufere copiii mei”

14:30

Andreea Marin e una dintre cele mai iubite persoane publice din România. Dincolo de cariera ei, vedeta e mamă. Din mariajul cu Ștefan Bănică jr. o are pe fiica Violeta, care are 14 ani. Despre ea a făcut dezvăluiri acum într-un interviu pentru revista OK! Magazine. De-a lungul anilor, Andreea Marin mereu a vorbit cu […]