Mihai Gâdea face dezvăluiri despre hobby-urile sale! „Uneori le trăiesc în pragul atacului cerebral!”

14:00

I-a căzut cerul în cap atunci când medicul i-a spus, în particular, că tatăl ei, pe care-l dusese la consult, are cancer. Raluca Podea a suferit, pe loc, un șoc, a și albit, dar începea, […] The post Drama prin care trece Raluca Podea, după ce a aflat că tatăl ei are cancer: ”M-am rugat să apuce măcar Paștele!” appeared first on Cancan.