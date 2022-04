Veste-şoc de la Moscova: s-au împăcat cu ideea unui atac nuclear: „Păpuşile lui Putin s-au predat ideii că vor merge în Rai”

16:40

Începând de anul viitor, toate firmele vor plăti o taxă pentru a fi incluse în catalogul firmelor. Proiectul prevede și faptul că reprezentanții legali ai afacerilor trebuie să îndeplinească anumite condiții, enunțate de Camera de […] The post O nouă taxă în România. Cine va trebui să plătească 100 de euro pe an appeared first on Cancan.