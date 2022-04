Aparatele din casă care consumă cel mai mult curent. Fac pagubă chiar și când sunt oprite

18:50

București, 28 aprilie 2022 – Țiriac Collection primește un nou exemplar excepțional în componența sa, menit să reînvie istoria Mustang Mach 1. După mai mult de jumătate de secol de când Ford a fabricat primul […]