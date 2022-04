Care este atmosfera în Mamaia, înainte de marile petreceri de 1 mai. Au început pregătirile!

21:20

Andreea Bănică are nevoie de ajutor! Artista a făcut un anunţ pe reţelele de socializare care i-a luat pe fanii săi prin surprindere. Mai exact, vedeta vrea să îşi mărească familia cu încă un membru. […] The post Andreea Bănică are nevoie de ajutor! Ce mesaj a transmis artista pe reţelele de socializare appeared first on Cancan.