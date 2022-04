Parchetul din Frankfurt investighează uzina Suzuki din Ungaria

11:10

Camera Deputatilor, for decizional, a adoptat la 20 aprilie, legea de simplificare a impozitarii investitorilor din piata de capital. Din cei 264 de deputati prezenti, au fost inregistrate 213 voturi pentru, 46 abtineri si 5 voturi impotriva. Legea prevede retinerea la sursa a impozitelor generate de castigurile de capital pentru investitorii individuali, prin impozitarea diferentiata a profiturilor realizate, si anume cu 1% pentru detinerile de peste un an si 3% pe cele mai mici de un an, fara ca pierderile sa mai fie compensate. Obligatia calcularii, retinerii la sursa, declararii si platii impozitului vor reveni intermediarilor si administratorilor de fonduri. Noile prevederi legislative ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2023, dupa promulgarea de catre Presedintele Romaniei si publicarea in Monitorul Oficial. „Piata de capital a inregistrat progrese mari in ultimii ani, atat in ceea ce priveste apropierea Bursei fata de antreprenorii locali, cat si in privinta atractivitatii pentru populatie, pentru romani. Credem ca atat adoptarea impozitarii diferentiate a profiturilor, cat si retinerea la sursa a impozitelor generate de castigurile de capital, vor avea un impact major asupra dezvoltarii Bursei romanesti. Ne apropiem astfel tot mai mult de investitori si ii stimulam sa investeasca in companiile locale listate pentru ca astfel creste capacitatea de finantare a acestora. Ne bucura sprijinul pe care il primim din partea institutiilor Statului Roman in demersurile noastre, obiectivul comun fiind dezvoltarea economiei romanesti”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti. „Ne bucura decizia Camerei Deputatilor care astazi, la sase luni de la depunerea in Parlament a initiativei legislative, a facut mult mai facil accesul potentialilor investitori la piata de capital. Pentru ca la asta se rezuma in definitiv initiativa de simplificare a impozitarii investitorilor: sa incurajam populatia sa fie mult mai prezenta in piata de capital si, astfel, sa facilitam accesul companiilor romanesti la finantare. Votul de astazi, precum si tot procesul prin care a trecut aceasta initiativa legislativa, sunt o confirmare a utilitatii si relevantei demersului nostru pentru toti jucatorii din piata. Le multumesc tuturor celor care au crezut in necesitatea acestui proiect legislativ, initiatorilor legii si tuturor sustinatorilor”, a declarat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti. Propunerea legislativa privind modificarea si completarea legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, care include simplificarea impozitarii investitorilor din piata de capital, a fost inregistrata in Senat pentru dezbatere in 13 octombrie 2021. Initiatorii proiectului legislativ sunt deputatii PNL Se­bastian Burduja, Ga­briela Horga, George Tuta si senatorul USR Claudiu Muresan, proiectul fiind sustinut de Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Asociatia Administratorilor de Fonduri, Asociatia Romana a Bancilor si Asociatia Brokerilor. Post-ul Simplificarea impozitarii investitorilor individuali pe piata de capital – initiativa legislativa sustinuta de BVB – a fost adoptata de Camera Deputatilor apare prima dată în Transilvania Regional Business.