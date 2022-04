Simona Gherghe a dezvăluit totul. De ce a dispărut prezentatoarea de la Mireasa timp de două săptămâni

10:40

O femeie de 32 de ani care a fost diagnosticată cu o boală cruntă, la scurt timp a primit o altă veste șocantă. A aflat că soțul ei o înșală cu o colegă de la […] The post După ce a aflat că mai are 8 luni de trăit, o tânără de 32 de ani a primit o nouă lovitură: „Soțul are o viață dublă, cu o colegă de la serviciu” appeared first on Cancan.