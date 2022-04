La sfîrşit de săptămînă cu Europa Liberă

23:30

„Vrem să ne asigurăm că Rusia nu va mai putea face ceea ce a făcut deja în cursul invaziei” și nici nu-și va putea reface forța militară la nivelul de dinainte de invazie, a declarat ministrul american al apărării Lloyd Austin, după vizita de duminică seară la Kiev și întrevederea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.Șeful Pentagonului a dat astfel un mesaj clar că administrația Biden va continua să sprijine masiv Ucraina, dar și că are, la două luni de la lansarea invaziei rusești, mai multă încredere în capacitățile armatei ucrainene, comentează presa americană.Mai mult, declarația lui Austin arată și care este obiectivul Statelor Unite în raport cu Rusia lui Putin: să-i slăbească forțele armate până în punctul unde o nouă invazie/operațiune militară de genul celei din Ucraina să devină de nereptat imposibilă.La rândul său, secretarul de stat american Antony Blinken s-a declarat convins că „Rusia este pe punctul de a eșua”, în timp ce „Ucraina câștigă”. În acest context, Blinken a promis că ambasada Statelor Unite la Kiev se va redeschide în curând. Câteva ore mai târziu, administrația Biden anunțat-o și pe noua candidată la funcția de ambasador al Statelor Unite în Ucraina: Bridget Brink, care ocupă acum postul similar din Slovacia.Mai devreme la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut cunoscut că a discutat cu cei doi demnitari americani despre ajutorul militar de care are nevoie țara sa, despre sancțiunile internaționale impuse Rusiei, dar și despre garanțiile de securitate de care are nevoie Ucraina după încheierea războiului. Totodată a remarcat că ajutoarele militare americane în valoare de peste 3,5 miliarde de dolari au ridicat „la un alt nivel” capacitatea de luptă a forțelor sale.Noile ajutoare vor întări „capacitățile militare ale Ucrainei, în special pentru lupta din Donbas”, a spus o oficialitate de la Departamentului de Stat, precizând: „Această asistență va ajuta, de asemenea, forțele armate ale Ucrainei să treacă la sisteme de arme și apărare aeriană mai avansate, în esență sisteme NATO”.Peste 50 de militari ucraineni urmează să încheie pe 25 aprilie instructajul american pentru a opera echipamente de artilerie grea pe care Washingtonul a început să le trimită în Ucraina în ultimele săptămâni. Antrenamentul va continua.În acest moment, relatează New York Times, cea mai mare parte a ajutorului militar american constă din armament și muniții de tip sovietic/rusesc, pe care militarii ucraineni le pot folosi imediat, dar și din armament greu modern, de producție americană - așa-numitul armament „standard NATO”, pentru care militarii ucraineni au nevoie de instrucție, și care cu timpul ar trebui să înlocuiască actuala dotare „non-standard” a armatei ucrainene, care constă din arme și muniții de producție sovietică/rusească. Pentagonul, relatează New York Times, furnizează armament american din propriile rezerve, dar se bazează pe firme private pentru a găsi armament și muniții proiectate în fosta Uniune Sovietică pe care să le trimită în Ucraina. Armata ucraineană este dotată în cea mai mare parte cu astfel de arme. Confruntată cu ofensiva din Donbas, armata ucraineană are nevoie urgentă în acest moment de o gamă largă de muniții, inclusiv de zeci de milioane de cartușe pentru armele din epoca sovietică.Pentagonul numește acest tip de armament (inclusiv rachete, obuze de artilerie, plus muniția pentru mitraliere și pentru puști de asalt) armament „non-standard”, pentru că e incompatibil cu cel folosit de Statele Unite și multe națiuni aliate, armament cunoscut în general cunoscut drept armament „standard NATO”.După atacurile din 11 septembrie, Pentagonul a cumpărat mari cantități de armamnet non-standard printr-o varietate de firme private americane de apărare pentru a-l furniza clienților din Afganistan, Irak, Siria și alte țări care încă se bazează pe arme concepute de sovietici.Una dintre aceste companii este Ultra Defence Corp. din Tampa, Florida, care are aproximativ 60 de angajați și lucrează cu fabrici din România, Bosnia, Serbia, Slovacia, Cehia și Bulgaria.Matthew Herring, proprietarul companiei din Florida, spune că aceste țări furnizează aproximativ 90% din muniția non-standard achiziționată de Pentagon, deși firma sa acoperă doar o fracțiune din comenzile totale ale Pentagonului.Este însă o decizie politică dacă aceste țări, care mai produc armament de tip sovietic, sunt dispuse să vândă Ucrainei, în funcție și de relația pe care au avut-o sau cred că o vor avea cu Rusia lui Vladimir Putin.Un membru al Comisiei pentru apărare și informații din Camera Reprezentanților a Congresului american, militar în rezervă, remarca săptămâna trecută că Ucraina va fi oricum nevoită să treacă destul de repede la armele și munițiile „standard NATO”, pentru că rezervele de muniții non-standard „se epuizează rapid, dat fiind actualul ritm al luptelor”.Pentru moment însă, remarca săptămâna trecută John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, muniția non-standard rămâne o parte importantă din ajutorul militar american pentru că este „vitală pentru armata ucraineană”.