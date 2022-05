Adela Popescu a trecut prin clipe grele. Ce s-a întâmplat în familia prezentatoarei TV

16:30

Un bărbat a venit la emisiunea de la PRO TV special pentru a-i face o declarație soției sale. Juratul de la Românii au Talent, Dragoș Bucur, a reacționat total neașteptat la vestea pe care i-a […] The post Gestul incredibil făcut de un bărbat. A făcut asta întregii țări, la Românii au talent appeared first on Cancan.