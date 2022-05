Danemarca îl cheamă la ordine pe ambasadorul Rusiei după ce un avion rus i-a încălcat spațiul aerian

15:00

5.000 de lei pentru un tractorist dar n-are cine să muncească. Se întâmplă la doi paşi de Capitală. Am găsit un sat fara birt, un sat unde niciun locuitor nu are nevoie de ajutoare sociale. Primarul caută de două luni un tractorist, cu salariu atractiv, 1.000 de euro în mână, dar nu s-au găsit doritori. E atât de mult de muncă în sat încât nu are cine să muncească. În loc de români, au fost angajaţi câteva zeci de sri lankezi şi indieni, care au condiţii de lucru şi de cazare mai bune decât au românii noştri plecaţi să muncească în agricultură prin ţări străine.