Stephan Pelger, apariție șoc la Na, Cancan: „M-am îmbrăcat cum mi-aș fi dorit să merg la mare”

23:50

Ioana Filimon s-a mutat în Timișoara, părăsind o Capitală mult prea zgomotoasă. A lăsat în urmă, de un an, și lumea showbizului, unde ar putea să revină oricând, după cum spune, dar nu putea rata […] The post S-a rupt de iubit, iar de 1 Mai nu a ratat litoralul! Cu cine a venit Ioana Filimon la Mamaia: ”Fiind singură, am…” appeared first on Cancan.