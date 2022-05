Horoscop zilnic 2 mai 2022. Venus, planeta iubirii, intră în zodia Berbec

09:50

IQ test de clasa a 7-a. Cunoştinţele de matematică vor contribui la rezolvarea următorului exerciţiu. În plus, rezolvarea corectă a acestuia oferă un plus de încredere în sine și în forțele intelectuale. Testele moderne de […] The post IQ test de clasa a 7-a | Rezolvați ecuația: 23+17x+3 = 13x+46+3x. Ești mai inteligent ca un elev de 13 ani? appeared first on Cancan.