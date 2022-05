Salvatorii au găsit în Borodianka, printre ruine, o icoană intactă: „O minune”

21:20

Gazprom a anunțat, duminică, că în primle luni ale acestui an livrările sale de gaze naturale spre China via conducta „Power of Siberia” au crescut cu aproape 60% în ritm anual, potrivit ziarului rus Kommersant. Asta în timp ce exporturile Gazprom spre Europa au scăzut, scrie Bloomberg. „Exporturile de gaze către China sunt în creștere […]