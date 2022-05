Cea mai dubioasă iluzie optică! Ce vezi prima dată când te uiți la această imagine? Testul care spune totul despre personalitatea ta

19:40

Împăcarea anului a avut loc! Cătălin Zmărăndescu și Emil Rengle au îngropat securea războiului și acum sunt cei mai buni prieteni. În direct la “NA, CANCAN!”, cunoscutul dansator a dezvăluit că, în prezent, îl “iubește” […] The post Rengle: „Îl iubesc pe Zmărăndescu”. Dansatorul face lumină în relația pe care o are, în acest moment, cu luptătorul appeared first on Cancan.