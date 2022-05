Fitness pentru cei fără timp » Antrenamentele de 10, 20 sau 30 de minute care te menține sănătos și te ajută să slăbești

18:30

In data de 9 februarie 2022 Tribunalul Bucuresti a deschid procedura falimentului City Insurance. Astfel toate politele aflate in vigoare vor mai fi valabile 90 de zile. Mai jos gasiti data pana la care mai sunt valabile si ce e bine de stiut.Dupa cum probabil stiti, in data de 17 septembrie Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania a decis sa retraga autorizatia de functionare a asiguratorului City Insurance.In data de 31 ianuarie 2022 erau in vigoare aproximativ 1.157. ...