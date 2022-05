A părăsit Republica Dominicană, dar experiența încă îl macină. „Survivor” i-a lăsat sechele adânci lui CRBL!

12:10

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite şi apreciate vedete din România. Deşi are o viaţă la care mulţi nici măcar nu visează, lucrurile nu sunt întotdeauna roz. Blondina nu vorbeşte prea des despre […] The post Bianca Drăguşanu, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă mama sa: „E ținută sub control și…” appeared first on Cancan.