Irinel Columbeanu, dezvăluiri neştiute despre relaţia cu Oana Cojocaru. Ce şi-au spus cei doi înainte de despărţire

18:00

Banc. Vă îndulcim seara cu o serie de bancuri. Spor la râs! Discuție amuzantă între un el și o ea: – Băi, unde ești? Ai luat-o pe mama de la salon? – Am luat-o, iubire, […] The post BANC | Discuție între un el și o ea: ”Băi, unde ești? Ai luat-o pe mama de la salon?” appeared first on Cancan.