Marian Pană, amintiri din copilăria fără tată: „Mama s-a descurcat foarte bine. A fost greu”

23:00

FCSB - FC Argeș 4-0 | Andrei Prepeliță, antrenorul piteștenilor, e mâhnit de seria elevilor săi din play-off, 6 înfrângeri în 7 etape.„Mi-e rușine, a fost o prestație lamentabilă. Am primit goluri la faze simple. Am tras un semnal de alarmă după calificarea în play-off. Meciurile din sezonul regulat au fost cu presiune, iar jucătorii au arătat altfel atunci. Din păcate pentru noi, am fost cu totul altă echipă după intrarea în play-off. ...