Amenda este destul de mare. Cât trebuie să plătească, de fapt, șoferii care parchează neregulamentar

19:30

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă retragerea de la vânzare a unui lot de pepeni verzi din Turcia la care s-a descoperit conţinut depăşit de pesticide. „Vă informăm că am fost notificați […] The post Alertă în magazine! Pepene verde cu conţinut depăşit de pesticide, retras de pe rafturi appeared first on Cancan.