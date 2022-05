Marius Tucă Show începe miercuri, 4 mai, de la ora 20.00, live pe gandul.ro

11:40

Vești bune pentru cei care locuiesc la bloc și locuisc în Capitală. Primăria Municipiului București a anunțat luni, 2 mai, lansarea unei proceduri pentru reabilitarea rețelei de termoficare. Ofertele pentru cei 4,5 km de rețea […] The post Vești bune pentru cei care locuiesc la bloc. Ce se va întâmpla în perioada următoare appeared first on Cancan.