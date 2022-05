Julia Chelaru, din nou mireasă. “John m-a cerut, nunta va fi la malul mării”

16:40

Zanni este câștigătorul emisiunii „Survivor România” în anul 2021. Acum, în 2022, el a fost cooptat în echipa emisiunii și prezintă „Survivor: Extrashow”, difuzat pe platforma online VOYO. Însă, recent, Zanni a ”dat din casă”, […] The post Zanni, dat afară de la Pro TV? Vedeta Survivor România s-a făcut de râs după ce a spus asta despre Cătălin Măruţă appeared first on Cancan.