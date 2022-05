Artistul de comedie Dave Chappelle, atacat pe scenă (VIDEO)

09:20

„Vikingul / The Northman" intră direct pe primul loc în box office-ul românesc în weekendul lansării, cu încasări de 768.033 de lei.În regia lui Robert Eggers („The Witch", „The Lighthouse"), „Vikingul" îi are în distribuție […]