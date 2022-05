Război în Ucraina - Rusia a simulat tiruri de rachete cu capacitate nucleară - Semnal de alarmă pentru Occident

19:45

Sub cerul liber, ai nimănui: Cu familiile ucise de ruși și cu locuințele distruse, tot mai mulți ucraineni spun că nu știu încotro să se ducă. În satele care au mai rămas întregi, populația e sub teroare. Atacurile nu încetează, niciodată nu se știe când pot ataca rușii – cu rachete ori terestru. Iar cei rămași în viață așteaptă vești de pe front, de la copiii și tații lor angajați în lupte. Are 64 de ani, se numește Tatiana și e încă în Mariupol. Casa ei nu mai există, i-au bombardat-o rușii.