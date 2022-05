Aurel Țicleanu și-a lansat cartea, în prezența unor nume mari din fotbalul românesc

12:40

După ce Gigi Becali a spus că FCSB mai are nevoie de un atacant, Mihai Stoica, managerul roș-albaștilor, a spus cine poate fi noul „număr 9”.Oficialul de la FCSB este gata să mizeze în sezonul viitor pe Ianis Stoica, ca titular, pe postul atacant.Mihai Stoica mizează pe Ianis Stoica în atacul FCSB„Cine nu are nevoie de un atacant? Şi Manchester City are nevoie de un atacant. Însă nu cred că putem găsi un atacant peste nivelul celor pe care îi avem acum. ...