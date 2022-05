De ce nu vrea Alexandru Ciucu nu vrea să își lase fetițele să locuiască cu Alina Sorescu

14:00

O activistă împotriva invaziei Rusiei asupra Ucrainei a fost luată cu forța de autorități și dusă la un spital de psihiatrie, după ce și-a cusut gura în semn de protest. Anunțul a fost făcut de […] The post Și-a cusut gura! Rușii au dus-o imediat la psihiatrie appeared first on Cancan.