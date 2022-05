Ce tarif are Vlăduţa Lupău? De necrezut câţi bani ia ca să cânte la o nuntă, de când este însărcinată

12:00

La 39 de ani, Jorge se poate considera un bărbat împlinit. Este tatăl a doi copii, are o soţie iubitoare şi o carieră de succes. Deşi în prezent se bucură de aprecierea publicului, în copilărie […] The post Jorge, dezvăluiri sincere despre copilăria sa. Artistul a fost victima bullying-ului appeared first on Cancan.