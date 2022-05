Anunțul făcut în plin război! Vladimir Putin nu mai are nicio șansă. Ce se întâmplă în Marea Neagră

15:30

În plin divorț, Alex Ciucu a fost surprins în compania unui hairstylist. Blondina pe care a vizitat-o la apartamentul său pare a fi chiar cea care îi face părul soției sale, Alina Sorescu. Femeia ar […] The post Pentru ea a părăsit-o Alex Ciucu pe Alina Sorescu? Cine e femeia care le-ar fi „spart” casa appeared first on Cancan.