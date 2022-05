Carmen Iohannis, luată la „mişto” pentru ţinuta cu care s-a afişat la întâlnirea cu Jill Biden: „Cu moartea pre moarte călcând!”

17:00

Chiar dacă ești un șofer experimentat, următorul test auto îți va da mari bătăi de cap. Mașina roșie are voie sau nu să facă dreapta? Pregătirea teoretică în vederea obținerii permisului de conducere auto reprezintă […] The post Testul auto pe care îl pică şi şoferii experimentaţi! Maşina roşie are voie sau nu să facă dreapta? appeared first on Cancan.