Care ar fi motivul pentru care Iulia s-a aruncat de pe un bloc din Timișoara. Ce spun anchetatorii

12:10

Niculina, o femeie din Buzău, a aflat că soțul o înșală. Bărbatul ei, care are vârsta de 45 de ani, are o relație cu o tânără de 18 ani! Mai mult decât atât, bărbatul ar […] The post Cum și-a dat seama Niculina, o femeie din Buzău, că soțul o înșală. Bărbatul de 45 de ani are o relație cu o tânără de 18 ani! appeared first on Cancan.