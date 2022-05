Raluca Podea este în doliu. Tatăl vedetei a murit: ”Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină”

20:10

Ucraina poate primi din partea Israelului, sub formă de ajutor militar, sistemul antirachetă Iron Dome. Cupola de fier este un sistem dezvoltat de firme israeliene cu sprijinul financiar și tehnic al Statelor Unite, potrivit unui […] The post Cum funcționează sistemul antirachetă din Israel. Iron Dome pentru Ucraina appeared first on Cancan.