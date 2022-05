Rușii anunță capturarea unui colonel ucrainean pe care spuneau acum 22 de zile că l-au ucis la Mariupol

16:20

Patron, patrupedul specializat în detectarea minelor cu explozibili, plantate de armata rusă în Ucraina, a fost surprins dormind cu capul pe masă, în timpul unui briefing de presă, notează Nexta. The famous dog #Patron, who daily saves #Ukraine from the "gifts of the #Russian world", fell asleep at a briefing with journalists. It seems that […]