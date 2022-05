Puștiul de la FCSB, mesaj categoric înainte de finalul sezonului: „Nu suntem copii! Simțim că e anul nostru”

22:20

FCSB s-a impus dramatic în derby-ul cu CSU Craiova, scor 1-0, după golul marcat de Ivan Mamut, și continuă lupta la titlu. Atacantul croat a vorbit despre reușita sa.„Înainte de meci, am vorbit cu Pinti și i-am spus că am nevoie de 10 minute și o să dau gol. Sunt bucuros că am câştigat şi pentru încrederea mea contează, că am fost accidentat şi am lipsit mult timp, mai ales că m-am întors aici la Craiova şi am marcat. ...