Plimbare în costum popular cu ocazia Zilei Naționale a Portului Tradițional din România

Duminică, 8 mai 2022, a avut loc “Plimbare in costum popular cu ocazia Zilei Nationale a Portului Traditional din Romania" care se aniverseaza in fiecare an in cea de-a doua duminica a lunii mai. Evenimentul a fost realizat de comunitatea “Domnite cu altite”.

