Massimo Pedrazzini: „Pe Dennis Man îl ajută faptul că joacă în Serie B” + Ce spune despre împrumutul lui Mihăilă la Atalanta

12:00

Motive de bucurie pentru fanii celor de la CFR Cluj înaintea finalului de sezon. Aflați într-o situație financiară complicată, ardelenii au primit licența pentru a participa în Liga 1 și în sezonul viitor.CFR are mari probleme financiare în acest an. Are o datorie uriașă către Arlauskis și i s-a cerut falimentul de către Antonis Antoniou, agent care a cerut peste 200.000 de euro pentru colaborarea pe care a avut-o cu ardelenii. ...