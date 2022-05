Surpriză la EPT Monte Carlo » Un sud-american câștigă turneul pentru prima dată în istorie

17:30

Simona Halep (30 de ani, locul 21 WTA) s-a calificat azi în turul 2 al turneului de la Roma, după 6-4, 6-4 cu Alize Cornet (32 ani, 39 WTA).În turul secund, Halep va juca cu Danielle Rose Collins (28 de ani, 9 WTA), finalistă în acest an la Australian Open.„A fost un pic stresant, pentru că am pierdut cu ea ultimul meci. A fost puțin mai bine acum, sunt bucuroasă că am câștigat și aștept următorul joc. ...