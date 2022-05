Prima reacție a lui Gabi Bădălău despre o posibilă sarcină a Biancăi Drăgușanu: ”Eu așa știu!”

07:30

Anual, în data de 9 mai, Rusia sărbătorește ”Ziua Victoriei”. Ce spune un ambasador american că se va întâmpla în această zi, la Moscova. În fiecare an, rușii sărbătoresc în data de 9 mai „Ziua […] The post Ce va face Vladimir Putin pe 9 mai 2022. Ce spune un ambasador american despre „Ziua Victoriei” appeared first on Cancan.