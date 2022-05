MM Stoica a găsit două erori mari comise de Kovacs la Craiova: „Băi, omule, nu vezi?! E fault cât casa!”

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, consideră că Istvan Kovacs nu a dictat două penalty-uri pentru roș-albaștri aseară, în victoria de la CS Universitatea Craiova, scor 1-0, în runda #8 din play-off.„Când am văzut meciul, aseară, liniștit, am descoperit că am avut două penalty-uri, la Ianis Stoica și la Cristea”, a declarat Mihai Stoica, managerul FCSB, la Orange Sport.CSU Craiova - FCSB 0-1. ...

