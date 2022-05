Nicolo Napoli, după Rapid - FCU Craiova 2-3: „Supergol pe final!”

Rapid - FCU Craiova 2-3 | Nicolo Napoli, antrenorul oltenilor, a tras concluziile la finalul întâlnirii din Giulești.„Am făcut bine faza defensivă, ei n-au avut multe ocazii. Am simțit că nu mergea bine mijlocul, am schimbat și ne-a ieșit, am câștigat. Echipa a reușit să câștige meciul, am marcat un supergol pe final și am meritat toate cele 3 puncte. Toți au jucat bine de la noi, Bauza, Compagno. ...

