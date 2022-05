Horoscop zilnic 10 mai 2022. Mercur retrograd în zodia Gemeni

13:40

Ți se rupe sufletul! Un medic din Mediaș, care a fost găsit mort într-o pădure din Cluj, a lăsat un bilet emoționant familiei sale. Bărbatul a fost dat dispărut la sfârșitul lunii aprilie. La finalul […] The post Ți se rupe sufletul! Ce mesaj a lăsat un medic, care a fost găsit mort într-o pădure din Cluj, familiei sale appeared first on Cancan.