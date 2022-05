Premiile Pulitzer 2022. New York Times și Washington Post, marii câștigători. Jurnaliștii ucraineni au fost premiați pentru „curaj”

Publicaţia The New York Times a câştigat trei Premii Pulitzer pe 2022 şi a fost desemnată finalistă la alte cinci categorii, în timp ce The Washington Post a primit premiul pentru „public service”, iar Reuters a revendicat premiul pentru fotografie, potrivit Nytimes. Jurnaliştilor ucraineni li s-a acordat un Pulitzer special pentru „curajul” lor de a relata despre […]

