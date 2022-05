BANC | “De ce ai șters pupicii, iubire?” Răspunsul este fabulos

11:20

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF – se pregătește de controale masive, iar pe listă se află și profesorii care dau meditații. Ce riscă aceștia, în condițiile în care nu oferă clienților un bon […] The post Profesorii, vizați de ANAF. Ce riscă cei care fac meditații fără să ofere bon fiscal appeared first on Cancan.