Ce a pățit un șofer după ce a sunat la 112 și a anunțat că e șicanat în trafic. Ce decizie au luat polițiștii

20:40

Interpreta de muzică populară Mariana Ionescu Căpitănescu (53 de ani) are o carieră de 34 de ani, dar și o bogată experiență de viață. Pentru că a fost sora cea mare, a trebuit să se […] The post De ce nu și-a dorit Mariana Ionescu Căpitănescu să devină mamă appeared first on Cancan.