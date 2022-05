O celebră dizidentă din Rusia a fugit din țară deghizată în livrator de mâncare

17:00

Rușii care au cucerit Herson, din sudul Ucrainei, cer alipirea cu Federația Rusă cât mai curând, fără o consultare a localnicilor aflați sub ocupație. Kremlinul le transmite acestora că este necesar referendumul, ca și în cazul Crimeei, în 2014. Apărarea Herson, necesar Kremlinului pentru culoarul cu Crimeea din Donbas, este amenințată de avansul forțelor ucrianene care deja au recucerit mai multe localități la nord de Herson. Orașul sub ocupație rusă are deja monedă locală rubla, media este cea din Rusia, în curând se va înființa și o bancă rusă.