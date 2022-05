De ziua ei, Loredana Groza va susține un concert caritabil pentru a strânge fondurile necesare reabilitării etajului 6 al Spitalului de Pediatrie din Pitești

19:00

Actorul Valentin Uritescu, în vârstă de 80 de ani, a fost internat în cursul zilei de azi, la un spital particular din Capitală. Încă de la vârsta de 33 de ani, Valentin Uritescu se luptă […] The post Valentin Uritescu, de urgență la spital. Care este starea îndrăgitului actor appeared first on Cancan.