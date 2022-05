Iohannis a promulgat legea. Pe ce drumuri din România va crește limita de viteză

21:20

Mioara Velicu este o interpretă de muzică populară consacrată, care și-a arătat dragostea față de folclor încă de la începutul carierei. Cântăreața a intrat în rândul artiștilor de top datorită talentului de care a dat […] The post Ce artist celebru a ajutat-o în carieră pe Mioara Velicu. După 60 de ani de scenă, artista nu ezită să îi mulțumească „mentorului“ appeared first on Cancan.