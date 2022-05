Fiul lui Piedone, mesaj emoționant: „Tată, pentru mine ești un erou!”

09:40

Marian Drăgulescu (41 de ani) pare că și-a găsit liniștea după două căsnicii eșuate. “Vulturul” de la Survivor România este implicat, de mai bine de un an, într-o relație cu Simona, alături de care dorește […] The post Cine e şi din ce face bani iubita lui Marian Drăgulescu de la Survivor România? „Vulturul” a început să plângă atunci când a văzut ce face acasă, în lipsa lui appeared first on Cancan.