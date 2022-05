Război în Ucraina | UE va oferi mai mult sprijin militar

19:00

Începuturile războiului păreau să anunțe o victorie fulgerătoare pentru armata Kremlinului. Imediat după invazie, experții și oficialii americani preconizau căderea Kievului în doar câteva zile, iar înlocuirea lui Zelenski și a guvernului său cu un regim marionetă părea iminentă. Două luni mai târziu, ucrainenii continuă să lupte, iar rușii se chinuie să anexeze teritoriile ocupate administrației de la Moscova.Banca Națională a Ucrainei a transmis vineri în exclusivitate pentru Europa Liberă că a fost alertată de mai multe bănci și agenții de presă cu privire la „inițiativa Guvernului rus” de a adopta rubla în tranzacțiile comerciale din teritoriile ocupate de forțele armate. Oficialii Băncii condamnă o asemenea măsură, menită să creeze „precondiții în plus pentru o criză umanitară fără precedent”.„Banca Națională a Ucrainei a sesizat Biroul Procurorului General să ia această informație în considerare atunci când prezintă cazul în fața tribunalelor internaționale”, a comentat Banca Națională a Ucrainei pentru Europa Liberă.Instituția reiterează că hrivna este principala și singura monedă de circulație de pe teritoriul Ucrainei, potrivit Constituției țării, și solicită „încetarea imediată a tuturor acțiunilor întreprinse pentru a pune în circulație orice alt mijloc de plată în zonele din Ucraina ocupate temporar de Rusia”.Luptele din estul Donbasului s-au intensificat în ultimele săptămâni pe fondul dorinței Moscovei de a anexa cât mai repede și de a rusifica regiunile aflate între peninsula Crimeea și Donbas. Vineri, rușii continuau ofensiva asupra uzinei Azovstal din Mariupol, dar combatanții ucraineni încă rezistă.Indiferent dacă rușii vor captura Azovstal, sau dacă vor reuși să rusifice teritoriile ocupate din sud-estul Ucrainei, imaginea armatei ruse e umbrită de brutalitatea și pierderile pe care le-a suferit pe celelalte fronturi. Soldații ruși sunt în continuare folosiți drept carne de tun, iar Kremlinul neagă că ar ucide civili inocenți.Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, pe 5 mai, comandantul șef al Ucrainei, Valerii Zalujnîi, a transmis că soldații ucraineni și-au înmulțit contraofensivele din jurul Harkovului și Iziumului, prima declarație militară din partea autorităților de la Kiev de acest fel.Cu doar o zi înainte, pe 4 mai, forțele ucrainene reușeau să încetinească avansul trupelor rusești din estul Ucrainei, forțându-i pe inamicii ruși să se retragă la 40 de kilometri est de Harkov.Experții transmit că situația actuală de pe frontul nord-estic al țării i-ar putea forța pe ruși fie să-și întărească pozițiile pe front, fie să se retragă în afara ariei de atacare cu artilerie a orașului.În ciuda eforturilor de a distruge infrastructura feroviară a Ucrainei, rușii nu au reușit să pună capăt sprijinului militar venit dinspre Occident, care continuă să intre în țară.Un atac în regiunea Transcarpatiei desfășurat marți seara, nu și-a atins obiectivul de a distruge o stație de cale ferată. Pe 3 mai, însă, forțele ucrainene au reușit să distrugă un convoi rusesc menit să-i reaprovizioneze pe soldații Moscovei de pe front.Violența, corupția și tehnica înapoiată și dezorganizată a trupelor rusești fac dificilă orice fel de ofensivă pe frontul din Ucraina, iar victime nu le cad doar soldații.Într-un articol publicat de The New York Times, oficialii americani de rang înalt mărturisesc sub condiția anonimatului că Statele Unite au ajutat până în prezent Ucraina cu informații secrete ce au ajutat la uciderea de generali ruși pe front.Potrivit acestora, Washingtonul oferă informații în timp real armatei Ucrainei ce anticipează mișcările soldaților ruși pe front și poziția lor de pe teren.Armata ucraineană se folosește de tehnici militare precum atacuri cu drone pentru a cauza pierderi masive în rândul rușilor. Oficialii ucraineni susțin că au reușit, astfel, să ucidă pe câmpul de luptă 12 generali ruși.James Black, expert la think tank-ul RAND Corporation consultat de Europa Liberă, spune că analiștii militari au fost surprinși de performanțele slabe ale Rusiei pe front. Black sune că tacticile militare ale forțelor armate ruse nu reflectă doctrina și conceptele militare ale rușilor.„Literatura militară a Rusiei și eforturile ei recente de a încerca noi tactici (militare, n.r.) și a folosi noi arme în Siria și în alte conflicte, demonstrează o ambiție pentru o abordare mai bine coordonată și pe mai multe fronturi în operațiunile militare din secolul 21”, a precizat expertul.„Abordarea prevede reunirea activelor terestre, aeriene și navale moderne, precum și a capacităților cibernetice, de război electronic și în spațiu, într-un singur efort”, a continuat el.„Ideea este de a folosi toate aceste mijloace pentru a viza puncte cheie din centrul de comandă al inamicului, semănând haos și confuzie, paralizând sau întârziind răspunsul inamicului și permițând astfel Rusiei să-și atingă rapid obiectivele de război”.Însă, potrivit lui James Black, Kremlinul s-a chinuit să aplice aceste tehnici în ofensiva din Ucraina. Problemele iscate sunt sistemice și diferă de la logistică, mentenanță și echipament până la coordonarea trupelor de pe front și întreținerea moralului soldaților.Organizarea și corupția, probleme endemice ale armatei ruseUK Defence Journal identifică mai multe probleme ce afectează armata Rusiei. Experții precizează că fiecare problemă afectează în mod direct rezultatele de pe front.Corupția, spre exemplu, este motivul pentru care modernizarea armatei ruse – prevăzută de Occident după invazia din Georgia din 2008 – nu s-a întâmplat niciodată. Potrivit agenției de presă .coda, o treime din bugetul statului – sau mai exact 89 de miliarde de dolari – se duc în buzunarele oficialilor corupți.Deși Rusia se află printre primele 5 state din lume când vine vorba de cheltuieli militare în 2021, Kremlinul a investit 65.9 miliarde de dolari în armată – în 2022, dar vehiculele militare se împotmoleau în nămolurile din Ucraina din cauza cauciucurilor ieftine importate din China.O parte din bugetul militar imens trebuia să meargă către hrănirea adecvată a soldaților ruși. Soldații au povestit cum primeau mâncare expirată de aproape 7 ani, iar lipsurile îi forțau pe unii dintre ei să mănânce câinii morți de pe front.Ajutorul medical pe front este și el învechit. Potrivit UK Defence Journal, soldații ruși primesc kituri medicale vechi din 1978, iar lucrul ăsta a dus la tratarea necorespunzătoare a soldaților răniți în lupte.O altă problemă ce îngreunează mișcarea trupelor pe front este organizarea centralizată și într-un singur sens a puterii liderilor militari. Fiindcă centrele de comandă constau în ordine clare venite de sus, generalii ruși sunt adesea obligați să meargă pe front pentru a inspecta problemele logistice și a se implica direct în bătălii.Spre deosebire de armata Rusiei, Statele Unite alocă astfel de sarcini subofițerilor de pe front, fără a-și pune ofițerii de rang mai înalt în prima linie.Tehnici de luptă brutaleIncapacitatea pe front a soldaților ruși e contrabalansată de cruzimea față de civili de care trupele Kremlinului au dat până acum dovadă.Termenul de „crime de război” folosit de liderii occidentali încă din luna martie, s-a adeverit când armata ucraineană a dat de cadavrele a peste 400 de civili executați cu sânge rece de ruși la Bucea. Alte crime de acest fel s-au petrecut la Borodianka, Mariupol și în alte localități din Ucraina, unde autoritățile de la Kiev acuză Moscova de săparea mai multor gropi comune pentru a îngropa civilii uciși.Brutalitatea rușilor din Ucraina este rezumată într-un document intitulat „Fapte privind încălcările dreptului internațional umanitar de forțele armate ruse” și care include numărul de civili uciși sau răniți de armata rusă pe teritoriul Ucrainei în perioada 24 februarie-2 mai.În cele 53 de pagini ale sale, termenul de „bombardament” apare menționat de 81 de ori: „Bombardarea zonelor populate” din localitatea Uman, regiunea Viniția – 2 morți. „Bombardarea spitalului orășenesc” din Vuhledar, regiunea Donețk – 4 morți.În intervalul 23 aprilie-2 mai, cei mai mulți morți înregistrați se numărau în regiunea Donețk, din estul Ucrainei - adică 29 de persoane.Documentul folosește și alte exprimări pentru situații similare precum „bombe” sau „proiectile”, care apar menționate de 39, respectiv 8 ori, nu neapărat în instanțe tot timpul diferite, dar de suficiente ori cât să ilustreze un model de violență perpetuat fără a discrimina armata de oameni. Brutalitatea, însă, scoate la iveală înapoierea tehnologică și militară a Rusiei, spune James Black, ce constă în calitatea proastă tacticilor militare rusești, în instruirea piloților ruși, dar și în lipsurile cauzate de armele moderne cu precizie și experiența soldaților ruși în folosirea acestora.„Acest lucru a contribuit parțial la trecerea de la loviturile de precizie la măsura brută a bombardamentelor sau bombardamentelor fără discernământ – nu numai a țintelor militare, ci și a civililor și a infrastructurii ucrainene”, a punctat expertul consultat de Europa Liberă.Departe de a rămâne doar șocați, liderii din Vest au cerut de îndată anchetarea crimelor de război, în timp ce oficialii și armata ucraineană pare mai determinată ca niciodată să răzbune ororile comise de ruși pe front.Uniunea Europeană, în frunte cu Polonia și Lituania, au anunțat că vor lansa o echipă de investigație ce va colabora cu autoritățile de la Kiev pentru a ancheta crimele comise pe teritoriul Ucrainei din 24 februarie și până în prezent.Alte 43 de state i-au solicitat în lunile martie-aprilie Curții Penale Internaționale să investigheze crimele comise de ruși în Ucraina. Procurorul general al acesteia, Karim Khan, a transmis pe 25 aprilie că va forma o echipă comună cu cea europeană.„Ucraina e scena unei crime. Suntem aici pentru că avem motive întemeiate să credem că s-au comis crime aflate în jurisdicția Curții”, spunea Karim Khan cu doar două săptămâni în urmă, la începutul lunii aprilie, în timpul vizitei sale de la Bucea și Borodianka. Cât despre intenția Rusiei de a câștiga un război fulger în Ucraina, au trecut deja aproape două luni și jumătate, timp în care soldații ruși s-au retras din jurul Kievului din cauza pierderilor masive și pentru a-și reîntări ofensiva din est.Occidentul și NATO, nefiind intimidate de cea mai mare forță nucleară din lume, au ales să trimită sprijin militar masiv Ucrainei încă de dinainte de a se descoperi cât de înapoiate și incompetente sunt organigrama și competențele militare ale armatei ruse.Expertul James Black. concluzionează că trecerea Rusiei la tactici mai brutale și care nu discern între civili și armată sunt o combinație de factori: lipsuri evidente ale forțelor armate ruse; capacitatea limitată a militarilor de a urma operațiuni comune sofisticate, pe fondul problemelor legate de conducere, tactici, instruire, echipamente și logistică; stocurile rusești de muniții ghidate de precizie, care sunt semnificativ mai costisitoare și mai greu de obținut decât livrările de bombe sau rachete lipsite de ghidaj; și rezistența acerbă a soldaților ucraineni, care continuă să cauzeze pierderi mari în rândul rușilor în ciuda numărului lor inferiorArticol preluat de la Europa Liberă România