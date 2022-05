Antonina Radu, unul dintre pompierii condamnați în “dosarul Colectiv”, a dispărut. Autoritățile au dat-o în urmărire

21:00

Brânduşa, o femeie din Bucureşti trăieşte un adevărat coşmar după ce anul trecut a plătit peste 20 de mii de euro pentru o mașină nouă. De atunci duce o luptă continuă cu dealerul, dar și […] The post Coşmarul prin care trece o româncă după ce a plătit 20.000 de euro pe o mașină nouă. Ce i s-a întâmplat după o săptămână appeared first on Cancan.