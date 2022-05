Semne din discursul lui Putin care dezvăluie planurile în Ucraina | Analiza lui Silviu Predoiu, fost şef al SIE

18:50

În saptamana in care inflatia a depasit si cele mai sumbre scenarii, cei pe care i-am trimis si ii platim sa faca legi pentru noi, nici macar nu mai simuleaza ca lucreaza. Daca nu mai stiti pe unde sa scoateti camasa din cauza scumpirilor, daca va ganditi cum sa faceti sa mai obtineti un ban in plus, poate sa va luati al doilea loc de munca, aflati ca alesii noştri au muncit mai putin de patru ore, saptamana aceasta. Si nici acelea cu spor sau in beneficiul dumneavoastra. Deputatii nu au votat nicio lege. Cei mai multi au venit la Bucuresti luni ca sa se intoarca acasa marti. Şi nici nu-si fac probleme de plinul la masina pentru ca banii de transport sunt asigurati tot de dumneavoastră