Nu mai exclude un transfer la FCSB » Declarații după Dinamo - UTA: „Am văzut ce a zis Becali”

Dinamo - UTA 1-1 | Gabriel Torje, 32 de ani, așteaptă barajul pentru a salva sezonul rușinos al „câinilor”.„În ultimele 4 meciuri am avut rezultate pozitive. Și azi se putea obține mai mult. Eu am făcut o greșeală la golul lor, am pierdut mingea la mijloc, îmi asum, am încercat o pasă înapoi și am pierdut balonul. Am vrut să evit un cartonaș galben, să fim cât mai mulți apți la meciurile de la baraj. Important este meciul de baraj. ...